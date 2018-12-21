Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Silahlı Saldırı

Avusturya'da Silahlı Saldırı

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Avusturya'da Silahlı Saldırı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Viyana polisinden yapılan açıklamada, eski şehir olarak adlandırılan şehir merkezinde, kimliği belirsiz bir erkeğin açtığı ateşte, iki kişinin mermilere hedef olduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırıda bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.


Saldırının, planlı bir eylem olduğu belirtilen açıklamada, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Kaçan saldırganın arandığı kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:09 Kaynak: AA

Viyana, Avusturya, Güncel
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