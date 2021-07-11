Avusturya'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 26 yıl önce Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından yapılan soykırımın kurbanları anıldı.

Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz'da toplanan göstericiler, Bosna bayraklarının yanı sıra "11 Temmuz 1995 Srebrenitsa'yı unutma" yazılı pankart açtı.

Gösteride, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek'in Viyana Büyükelçisi Kemal Kozaric ve Viyana Eyalet Meclis üyesi Omar Al-Rawi konuşmalar yaptı

Komsic, 1995'de Srebrenitsa'da Sırp ordusu ve polisinin dönemin Sırp siyasi lideri Slobodan Miloseviç'ın yönlendirmesiyle 8 binin üzerinde Boşnak erkeği öldürdüğünü söyledi.

Komsic, 1992-1995 yıllarında neredeyse Bosna Hersek'in tamamında katliamların yapıldığını, Boşnaklara yönelik soykırım hazırlığı ve soykırımın bizatihi kendisinin hiç kimseden gizlenmeden, aleni şekilde yapıldığını anlattı.

Soykırımın faillerini ve yaşanan trajediyi gizlemeye çalışanlara rağmen hakikatin herkes tarafından öğrenildiğini vurgulayan Komsic, şunları söyledi:

"Soykırım yapıldığı mahkemelerce tespit edilmiş ve bütün dünya halkları bu gerçeği biliyor. Soykırım kararının tanınması yalnız ahlaki ya da medeni değerlerle ilişkili bir durum değil aynı zamanda hukuk devleti anlayışının da gereğidir. Adalet olmadan uzlaşı olmaz, adalet, hukukun üstünlüğü ile mümkün olabilir."

"Soykırımın inkarı yasaklanmalı"

Komsic, soykırımın inkar edilmesinin bir yasayla yasaklanması önerisinde bulunarak, "Bosna Hersek'teki soykırımın inkar edilmesinin yasaklanması, işlenen suçun yüceltilmesini yasaklamak anlamına geliyor." dedi.

Büyükelçi Kozaric de İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da meydana gelen en büyük insani trajedinin unutulmaması çağrısında bulundu.

Kozaric, uluslararası mahkemelerin aldığı kararlara rağmen suçlulardan hala bir özür ya da mahcubiyet emaresi görülmediğini sözlerine ekledi.

Yerel sanatçıların da seslendirdikleri eserlerle eşlik ettiği gösteride, Srebrenitsa'da yakınlarını kaybedenler soykırım sonrasında ailelerinin yaşadığı trajediyi anlattı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.