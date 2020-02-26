Avusturya'da

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) temel karar alma organlarından Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumu'nun (AGİF) Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye tarafından "Terörle Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da AGİT'in iki temel karar alma organı olan AGİF ve Daimi Konsey'in Terörizmle Mücadele konulu müşterek toplantısında, AGİT'in kapsamlı güvenlik anlayışı çerçevesinde terörizmle mücadeleye yönelik rolü ve sağlayabileceği katkılar, bu bağlamda AGİF ile Daimi Konsey arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve terörizmle mücadelede sivil-asker iş birliği gibi konular ele alındı.

Toplantıya, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Dışişleri Bakanlığında terörizmle mücadele konularından sorumlu Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'ndan (TMMM) Albay Kadir Özyürek'in yanı sıra Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Romina Kuko ve AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger katıldı.

Büyükelçi Rauf Engin Soysal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yıllardır terörizmle mücadele eden ve bu yolda binlerce insanını kaybeden bir ülke olarak Türkiye açısından bu toplantının önemini vurgulayarak, terörizmle mücadelede AGİT'in çabalarının ve bu çerçevede katılımcı devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin hayati önem arz ettiğini ifade etti.

Büyükelçi Aylin Taşhan da Türkiye'nin bulunduğu bölgede güvenlik ortamında özellikle son 6 yıldır meydana gelen değişikliklere dikkati çekti.

Türkiye'nin çatışmalara komşu bir coğrafyada yer aldığını ve terörizmden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu dile getiren Taşhan, DEAŞ, YPG/ PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele hakkında bilgi paylaştı.

Taşhan, "Son dönemde yükselen ırkçılık ve aşırı sağcı terörizm, özellikle Avrupa'da geniş bir diasporaya sahip ülkemiz açısından büyük endişe kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Albay Kadir Özyürek ise Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin kuruluş amacının NATO müttefiklerinin yeni tehditlerle mücadelesine destek sağlamak olduğunu belirtti, merkezin yapısı ile terörizmle mücadeleye yönelik yürütülen eğitim ve kurs faaliyetleri hakkında bilgi verdi.