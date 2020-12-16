Avusturya'da terörle mücadele torba yasa tasarısından "siyasal İslam" ifadesi çıkarıldı - Son Dakika

Avusturya'da terörle mücadele torba yasa tasarısından "siyasal İslam" ifadesi çıkarıldı

16.12.2020 17:15
Avusturya'da terörle mücadele torba yasa tasarısından

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti, terörle mücadele kapsamında hazırladığı yeni torba yasa tasarısında "siyasal İslam'ın" suç unsuru olarak kabul edilmesini öngören maddede değişikliğe gitti.

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti, terörle mücadele kapsamında hazırladığı yeni torba yasa tasarısında "siyasal İslam'ın" suç unsuru olarak kabul edilmesini öngören maddede değişikliğe gitti.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Adalet Bakanı Alma Zadic ve Uyum Bakanı Susanne Raab, düzenlenen ortak basın toplantısında, terörle mücadele torba yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Nehammer, yeni yasa tasarısı kapsamında bir "terör kaydı" oluşturulacağını, özellikle teröre bulaşmış ve hüküm giymiş kişilerin aktif olduğu alanlarda çalışmaların yapılacağını söyledi.

Nehammer, ülkede daha önce bazı sembollerin yasaklanmasını sağlayan "Sembol Yasası'nın" değiştirileceğini belirterek ırkçı "Kimlikçiler" hareketinin sembollerinin yasaklanacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Alma Zadic de ülkede dini ya da siyasi motifli aşırıcılıkla kararlı mücadele yürütüleceğini belirterek "Açık bir şekilde aşırıcılıkla mücadeleye yönelik önlemleri hayata geçirmeye karar verdik. Bir suçun unsurlarını belirledik, bununla 'dini motifli aşırıcılığa' karşı mücadele yürüteceğiz." ifadesini kullandı

Zadic, gazetecilerin dini motifli aşırıcılıktan "siyasal İslam'ın" mı anlaşılması gerektiğine yönelik sorusu üzerine, temel mücadele alanının terörle mücadele olduğunu, herhangi bir dinden bağımsız olarak yasal düzenlemede dini motifli aşırıcılıkla mücadelenin öne çıkartıldığını anlattı.

Terör suçlamasıyla hüküm giymiş ve şartlı salıverilmiş kişilere yönelik elektronik kelepçe uygulamasına geçileceğini kaydeden Zadic ancak terörle mücadelenin yalnız güvenlik yasalarıyla mümkün olmayacağını aynı zamanda koruma ve önleme faaliyetlerinin de daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini, bu doğrultuda iktidarın 6 milyon avroluk bir bütçe oluşturduğunu kaydetti

Uyum Bakanı Susanne Raab de yeni torba yasa tasarısı kapsamında "İslam Yasası" olarak bilinen yasada bazı düzenlemeler yapılarak, radikal olduğu ileri sürülen camilerin daha hızlı kapatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Raab, ayrıca 2015'te değiştirilen İslam Yasası'nda yer alan dini kuruluşlara dışarıdan finansal desteğin yasaklanması konusunun daha detaylı bir şekilde ele alınacağını, bu alandaki boşlukların doldurularak ülke dışından finansal akışın durdurulacağını kaydetti.

İktidar tarafından oluşturulan yasa tasarısı meclis hukuk komisyonunda 6 hafta süresince incelenip son halini alacak.

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz'un yönetimindeki iktidar, daha önce terörle mücadele paketine yönelik yaptığı açıklamada "siyasal İslam'ın" suç unsuru olarak kabul edileceğini açıklamıştı.

Yasa Tasarısı, Koalisyon, Avusturya, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da terörle mücadele torba yasa tasarısından 'siyasal İslam' ifadesi çıkarıldı - Son Dakika


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