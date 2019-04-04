Avusturya'da Tren, Bir Tıra Çarptı: 15 Yaralı
2 saat önce
– Avusturya'da Viyana S-Bahn treni, bir tıra çarptı.
– Avusturya
'da Viyana
S-Bahn treni, bir tıra çarptı. Kaza sonucu trenin ön vagonu raydan çıktı. Kazada 15 kişi yaralandı.
Kaza Viyana'da yerel saat ile 11: 00 civarında gerçekleşti. Avusturya medyası, Viyana S-Bahn treninin Aspern ve Raasdorf istasyonları arasında sefer halindeyken, raylar üzerindeki bir tıra çarptığını duyurdu. Yaşanan kazada 13 kişinin hafif, tırın sürücüsü de dahil 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:15 Kaynak: DHA
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