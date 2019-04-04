Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Tren, Bir Tıra Çarptı: 15 Yaralı

Avusturya'da Tren, Bir Tıra Çarptı: 15 Yaralı

2 saat önce

– Avusturya'da Viyana S-Bahn treni, bir tıra çarptı.

Avusturya'da Tren, Bir Tıra Çarptı: 15 Yaralı, System.String[]
Avusturya'da Viyana S-Bahn treni, bir tıra çarptı. Kaza sonucu trenin ön vagonu raydan çıktı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza Viyana'da yerel saat ile 11: 00 civarında gerçekleşti. Avusturya medyası, Viyana S-Bahn treninin Aspern ve Raasdorf istasyonları arasında sefer halindeyken, raylar üzerindeki bir tıra  çarptığını duyurdu. Yaşanan kazada 13 kişinin hafif, tırın sürücüsü de dahil 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:15 Kaynak: DHA

Viyana, Avusturya, Dünya
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