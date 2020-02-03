Avusturya'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Avusturya'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Başkent Viyana'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, "Kahrolsun yüzyılın anlaşması", "Kudüs Filistin'in başkentidir ve öyle kalacak", "Kutsal topraklar hediyelik ya da satılık değildir, Trump da özgürlük aktivisti değil bir emlakçıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen Avusturya Filistin Cemaati tarafından dağıtılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planının tamamen İsrail yanlısı olduğuna işaret edilerek, söz konusu kararın Orta Doğu'da olası barış ve kalıcı çözüme olan inancı ortadan kaldırdığına vurgu yapıldı.

"Kudüs Filistin'in başkentidir"

Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting de burada yaptığı konuşmada, planı hiçbir şekilde kabul etmediklerinin altını çizerek, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vermek üzere ABD Büyükelçiliği önünde toplandıklarını söyledi.

Pröbsting, İsrail devletine Kudüs'ten en küçük bir parçanın bile verilmesine müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Filistinliler ülkelerine geri dönme haklarına sahiptir. Filistin Filistinlilerindir ve Kudüs de Filistin'in başkentidir." diye konuştu.

Filistin davasının uzun ve çetin bir mücadele olduğunu kaydeden Pröbsting, Kudüs özgürlüğe kavuşana kadar sadece Filistin'de değil bütün dünyada mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.

Avusturya'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Donald Trump, Avusturya, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:07 Kaynak: AA
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