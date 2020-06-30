Avusturya'da Türk STK'lerden "Kur'an koronadan daha tehlikeli" diyen aşırı sağcı lidere istifa... - Son Dakika

Avusturya'da Türk STK'lerden "Kur'an koronadan daha tehlikeli" diyen aşırı sağcı lidere istifa...

Avusturya'da Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Kur'an-ı Kerim'e yönelik olumsuz ifadeleri nedeniyle aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in parlamentonun üçüncü başkanlığı görevinden istifa etmesini istedi.

Avusturya'da Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Kur'an-ı Kerim'e yönelik olumsuz ifadeleri nedeniyle aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in parlamentonun üçüncü başkanlığı görevinden istifa etmesini istedi.

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu

Kendilerini "Bağımsız Türk STK'leri" olarak tanımlayan grup, tarihi parlamento binası önünde, "Hiçbir kutsal kitap (İncil, Kur'an-ı Kerim) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kıyaslanamaz, Avusturya Ulusal Meclisinin Üçüncü Başkanı Norbert Hofer'in kullandığı Nazi üslubu nedeniyle istifa etmesini talep ediyoruz." yazılı pankart açtı.

Protesto eyleminde, ülkede faaliyet gösteren 30'a yakın STK temsilcisinin, Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'ya hitaben kaleme aldıkları mektup da okundu.

Mektupta, temel değerlerin ve halkın en üst düzeyde temsil edildiği meclisin üçüncü başkanı konumundaki aşırı sağcı liderin, başta Avusturya'da yaşayan 800 bine yakın Müslüman olmak üzere dünya genelinde 2 milyara yakın insanın kutsal kitabını, yüz binlerce kişinin ölüme neden olan bir virüsle kıyaslamasının kabul edilmez olduğu ifade edildi.

Nazi benzetmesi

Hofer'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik kullandığı sözlerin, Nazi döneminde Musevilere kullanılan "Yahudi virüsü" ifadesini çağrıştırdığına dikkat çekilen mektupta, "Bu denli kışkırtıcı ifadeler kullanan ve bu yaklaşımının arkasında duran bir kişinin Meclisin Üçüncü Başkanlığı gibi yüksek bir vazifeden el çektirilmesi gerekir." görüşüne yer verildi.

Mektupta, "Nazi diline" başvuran bu kişiye yönelik gerekli işlemlerin başlatılması için Meclis Başkanı Sobotka'ya çağrıda bulunuldu.

Daha sonra STK temsilcileri, aşırı sağcı lidere tepki göstermek için parlamento önüne siyah çelenk bıraktı.

Aşırı sağcı Hofer, önceki hafta bir toplantıda, "Koronadan (Kovid-19) korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, Kur'an daha tehlikeli." ifadesini kullanmıştı.

Başta Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) olmak üzere Katolik Cemaati Baş Piskoposu Christoph Schönborn ve Evanjelik Cemaati Baş Papazı Thomas Hennefeld gibi çeşitli dini cemaatlerin liderleri aşırı sağcı siyasetçiye tepki göstermişti.

Avusturya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avusturya'da Türk STK'lerden 'Kur'an koronadan daha tehlikeli' diyen aşırı sağcı lidere istifa... - Son Dakika Dünya

Son Dakika

14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 10:44 2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:33 Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
14:47
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
13:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da Türk STK'lerden "Kur'an koronadan daha tehlikeli" diyen aşırı sağcı lidere istifa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]