Avusturya'da Türk ürünleri satan süpermarketin açılması engellendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya'da Türk ürünleri satan süpermarketin açılması engellendi - Son Dakika

Avusturya'da Türk ürünleri satan süpermarketin açılması engellendi

7 saat önce

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels kentinde Türk ürünlerinin yanı sıra helal et satışının da yapılacağı Alman-Türk gıda işletmesinin yalnızca Türklere hitap ettiği gerekçesiyle açılmasına izin verilmedi.

Avusturya'da Türk ürünleri satan süpermarketin açılması engellendi, System.String[]

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels kentinde Türk ürünlerinin yanı sıra helal et satışının da yapılacağı Alman-Türk gıda işletmesinin yalnızca Türklere hitap ettiği gerekçesiyle açılmasına izin verilmedi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Belediye Başkan Yardımcısı Gerhard Kroiss, Oberösterreichische Nachrichten (ÖON) gazetesine yaptığı açıklamada, Freshland süpermarketin Türk toplumuna hitap ettiğini ve Wels haftalık pazarı gibi hassas bir yere yakışmadığını ileri sürdü.

Ayrımcılık suçlamalarını kabul etmeyen Kroiss, yalnız bir gruba değil, herkese hitap eden bir market istediklerini söyledi.

Kroiss, süpermarketin açılacağı gayrimenkulün sahibi Markus Fehringer ile söz konusu yerin Freshland'a kiralanmaması hususunda uzlaşıya vardıklarını da dile getirdi.

Belediye hakkında suç duyurusu

Olaya tepki gösteren Yeşiller Partisi, Wels Belediyesi hakkında "Anti Ayrımcılık Kanunu"na muhalefet nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yeşiller Milletvekili Thomas Rammerstorfer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Kroiss'in keyfi bir karar aldığını belirterek, "Bu keyfilik kabul edilmemelidir ve Kroiss görevinden istifa etmelidir." dedi.

"Wels'te siyaset ekonomiye müdahil oluyor"

İşletmenin yöneticisi Eren Soyulmaz da Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, kira, yapılacak tadilat ve gerekli tüm diğer konularda mal sahibiyle uzlaşıya varılmışken birden ret cevabı geldiğine dikkati çekerek, "Wels'teki gibi siyasetin ekonomiye bu kadar müdahil olduğu başka hiçbir yer görmedim." şekilde konuştu.

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Gül'den başkanlık sistemine eleştiri: İstemedim, tercihim parlamenter sistemden yana
Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da Türk ürünleri satan süpermarketin açılması engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]