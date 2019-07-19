Avusturya'da uçak dağlık alana düştü: 3 ölü
23 dakika önce
Avusturya'da içinde 3 kişinin bulunduğu küçük uçak, dağlık bölgeye düştü.
Avusturya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
'da içinde 3 kişinin bulunduğu küçük uçak, dağlık bölgeye düştü. Uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch bölgesinde yerel saatle 17: 30 sıralarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu Cirrus SR22 GTS X tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştü. Uçak, yere çakılmasının hemen ardından yandı. Bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, uçaktaki 3 kişinin de hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.
Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.
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