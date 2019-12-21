Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü - Son Dakika

Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü

6 saat önce

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Avusturya'da uçak düştü: 1 ölü, System.String[]

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberinde, Alman asıllı 3 kişinin bulunduğu bir uçağın Salzburg yakınlarında düştüğü bildirildi.

Kazada pilotun öldüğü belirtilen haberde, çocukları olduğu tahmin edilen 9 ve 11 yaşlarında iki kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Haberde, yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.

Avusturya, Salzburg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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