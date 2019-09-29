Son Dakika Haberleri: Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian...
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Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian...

1 saat önce

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian..., System.String[]

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı

Sebastian Kurz, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:18 Kaynak: AA
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