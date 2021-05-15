Avusturya'da yasağa rağmen İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 farklı noktada düzenlenmesi planlanan Filistin ile dayanışma gösterileri, polis tarafından yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi.

Başkentin iki farklı noktasında küçük gruplar halinde düzenlenen gösterilerde, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru", "Irkçılığa karşı birlik" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, başkentte bugün 40'a yakın gösteri başvurusunda bulunulduğunu, aralarında İsrail yanlısı eylem de dahil birçoğuna izin verilirken, Filistin ile dayanışma mitinglerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Özellikle İsrail yanlısı göstericilerin toplandığı Avusturya Devlet Operası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kurduğu bariyerlerle bu bölgeye Filistin destekçilerini yaklaştırmadı.

Filistin'i destekleyen grubu abluka altına alan polis, çok sayıda protestocuya yasa dışı eylem yaptığı gerekçesiyle işlem yaptı. Bir kişi de gözaltına alındı.

Gösteriye katılmak üzere Yukarı Avusturya eyaletinden başkente gelen 25 yaşındaki Hüseyin Gülen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin iptal edildiğini Viyana'ya geldiğinde öğrendiğini, buna rağmen taşkınlık çıkarmadan, Filistin için seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlattı.

Gülen, polisin kendisinin de içinde bulunduğu grubu abluka altına aldığını, bazı göstericilere yönelik sert tutum sergilendiğini söyledi.

Polis tarafından kimlik bilgilerinin alındığını aktaran Gülen, büyük olasılıkla cezai işlem yapılacağını dile getirdi.

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla resmi binalara bu ülkenin bayrağı asılmış, bu durum başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerin tepkisine neden olmuştu.