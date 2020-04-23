Avusturya'da yaşayan 337 Türk vatandaşı Sivas'ta getirildi - Son Dakika

AVUSTURYA'da yaşayan 337 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Avusturya'da yaşayan 337 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı. Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.