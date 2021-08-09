Avusturya'da yaşayan gurbetçiler orman yangını mağdurları için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Avusturya'da bulunan Afyonkarahisarlı vatandaş öncülüğünde kurulan Atatürkçü Düşünce Platformu üyeleri; Antalya, Muğla, Mersin, Aydın ve Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınlarında 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ile yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan telef oldu. Bunun üzerine dünyanın birçok noktasından Türkiye için yardım kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede Türkiye'den yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Avusturya'nın Yukarı Avusturya Eyaleti'nin başkenti Linz'de yaşayan Birol Tınas da kuruculuğunu yaptığı Atatürkçü Düşünce Platformu gönüllü üyeleriyle birlikte bir yardım kampanyası başlattı.

"Türkiye için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Atatürkçü Düşüne Platformu Sorumlusu Birol Tınas'ın yanı sıra gönüllü üyeler; Zuhal İpek, Ayfer Ucar, İlkay Yetim, Suzan Kaya Çeitn, Gülden Şenay, Gülsevim Kara, Serap Güleç, Emel Yıldırım, Hakkı Özcan öncülüğünde yürütülen yardım kampanyasında toplanan nakdi yardımlar orman yangının yaşandığı bölgelerde mağdur olan vatandaşlara gönderilecek. Orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yarasına bir nebze de olsun merhem olmak istediklerini ifade eden gönüllü gurbetçiler, "Türkiyemiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" mesajı verdi.

"Yardım Ahbap Derneği üzerinden gönderilecek"

Platform Sorumlusu Afyonkarahisarlı Birol Tınas yaptığı açıklamada, Avusturya'da yaşayan gurbetçiler olarak Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yanında olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Tınas konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'den uzakta gurbette yaşıyoruz. Yılda bir iki kez Türkiye'ye geliyoruz. Bizim vatanımız Türkiye, orada yaşayanlar da bizim ailemiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız. Ailemizin bize ne zaman ihtiyacı olsa biz yardım etmeye hazırız. Binlerce kilometre uzaktayız ama biz burada elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."

Öte yandan toplanan yardımların Ahbap Derneği üzerinden mağdur vatandaşlara ulaştırılacağı açıklandı. - AFYONKARAHİSAR