Üye Girişi
Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu - Son Dakika

Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu

05.08.2021 11:28

Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu, "(Babam Şehzade Ertuğrul) Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi, kardeşini de göremedi.

Sultan İkinci Abdülhamid'in 3. kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu, "(Babam Şehzade Ertuğrul) Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu aslında çok üzücü çünkü bunlar onun en büyük arzusuydu." dedi.

Osmanoğlu, hakkında çok az bilginin bulunduğu babası Necip Ertuğrul Osmanoğlu başta olmak üzere, uzun yıllar hiç görmediği akrabalarıyla ilk görüşmesi, Türkiye'ye gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk defa bir basın kuruluşuna röportaj veren 72 yaşındaki Şehzade Selim Efendi, dedesi Şehzade Mehmed Abdülkadir Efendi'nin 1924'te Türkiye'den ayrıldıktan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini, babası Necip Ertuğrul (Ali Abdulkadir) Osmanoğlu ve amcası Alaedin Kadir Efendi'nin burada büyüdüklerini, dedesinin daha sonra Türkiye'ye yakın olmak istediği için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya taşındığını ve 1944'te 2. Dünya Savaşı'nın etkili olduğu yıllarda bu şehirde hayatını kaybettiğini anlattı.

Osmanoğlu, bu olayın ardından babasının tıp eğitimi almak üzere Viyana'ya geldiğini, o dönemde pasaportu olmayan ve vatandaşlığı bulunmayan kişilerin kullandığı "Nansen Pasaportu" adı verilen belgeyle Avusturya'da ikamet ettiğini söyledi.

Babası Ertuğrul'la 18 yaşına kadar görüşemedi

Osmanoğlu, annesinin ikinci evliliği sonrasında 1964'te Viyana'dan Almanya sınırındaki Salzburg kentine taşındıklarını belirterek üvey babası izin vermediği için babası Ertuğrul'la 18 yaşına kadar görüşemediğini söyledi.

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin yanından ayrıldığını, eşi Gerlinde ile farklı bir eve taşındıklarını anlatan Osmanoğlu, aynı yıl eşiyle Viyana'ya giderek uzun uğraşlar sonucunda babasını bulduğunu, Şehzade Ertuğrul'un bu duruma çok sevindiğini, daha sonra ablası Leyla ile babalarını ziyaret ettiklerini, böylelikle yeniden ilişkilerinin güçlendiğini söyledi.

Osmanoğlu, babasının bazen çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılarından bahsettiğini ifade ederek "Örneğin dedesi (Sultan İkinci) Abdülhamid'in kucağında oturduğunu, dedesinin onu sevdiğini ve güzel sözler söylediğini hep hatırlardı. Ayrıca çocukken doğum gününde kedisine gelen hediyeleri hatırladığını, odasının oyuncaklarla dolup taştığını bize anlatırdı." diye konuştu

Şehzade Ertuğrul'un Türkiye'ye dönme arzusu

Avusturya'da yetkililerin, babasına vatandaş olması için sıklıkla teklifte bulunduğunu ancak babasının bunu vefatına kısa bir süre kalana kadar reddettiğini belirten Osmanoğlu, "Vatandaşlık teklifini kabul etmediğini ve ülkesiz olarak kalmayı tercih ettiğini bana anlatmıştı. Bu haliyle seyahat edemiyordu belki ama bir gün Türk vatandaşlığını alıp Türkiye'ye geri dönebilmeyi umut ediyordu. Arzusu buydu." ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, babası Ertuğrul Efendi'nin 1994'te vefat ettiğini belirterek "Ne yazık ki hiç Türkiye'yi göremedi, kardeşini de göremedi. Bu aslında çok üzücü çünkü bunlar onun en büyük arzusuydu." dedi.

Avusturya'nın 1955'te yeniden bağımsızlığını kazanmasıyla babasının filim sektöründe tercümanlık yaptığını, ilk evliliğinden sonra hiç evlenmediğini anlatan Osmanoğlu, Avusturya sınırları içinde geçerli olan kimliği ve oturum izninde "Prens Ertuğrul" ön isminin yanı sıra Necip, soyadı olarak da babasının ismini yani "Ali Abdulkadir'i" kullandığını söyledi.

Osmanoğlu, babasının Viyana'nın 14'üncü bölgesindeki bir mezarlıkta metfun olduğunu belirterek babası Ertuğrul Efendi hayattayken akrabalarıyla herhangi bir irtibatlarının olmadığını, 2000'li yılların başında hanedanın diğer mensuplarıyla irtibat kurduklarını söyledi.

Türkiye'ye ilk seyahat

Hanedanın erkek mensuplarının ülkeye girişlerine izin verilmediği 1968'de henüz 19 yaşındayken eşi ve bir erkek arkadaşıyla Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Osmanoğlu, kökenlerinin dayandığı ülkeyi ve insanlarını çok merak ettikleri için bu seyahati yaptıklarını anlattı.

Osmanoğlu, Türkiye'ye ilk geldiğinde çok genç ve tecrübesiz olduğunu, İstanbul'da çok kısa süre kaldıklarını daha sona Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a gittiklerini ifade etti.

Türkiye'deki akrabalarıyla iletişime geçme sürecinin çok ilginç bir hikayeyle başladığını belirten Osmanoğlu, 2000'li yılların başında Almanya'da, Türk piyanist Vedat Kosal'ın konserine kız kardeşi Leyla Osmanoğlu'nun da katıldığını, burada kız kardeşinin, görüşme imkanı bulduğu Kosal'a, İkinci Abdülhamid'in soyundan geldiklerini anlattığını aktardı.

2001'de vefat eden piyanist Kosal'ın annesi Renin Kosal'ın, kendilerine İstanbul'daki akrabalarıyla irtibat kurmalarına yardımcı olduğunu anlatan Osmanoğlu, bu süreçte Sofya'da yaşayan amcaları Alaedin ile de ilk defa görüştüklerini söyledi.

Osmanoğlu, 2006'da dünyanın birçok ülkesinden gelen hanedan mensuplarının katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen büyük buluşmada da ilk kez yakın akrabalarıyla tanıştıklarını aktardı.

"İstanbul'da yaşayan akrabalarımızın bir kısmı benim çok yakın kuzenlerimdi. O zaman yakın kuzenlerimle tanıştım; bu, bizim için gayet heyecan verici bir olaydı." diyen Osmanoğlu, birçok akrabası gibi kendisinin de Türkçe bilmediğini, bu süreçte Türkçe öğrenmeye karar verdiğini ancak bu arzusunu gerçekleştiremediğini ifade etti.

Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle İkinci Abdülhamid'in soyundan gelen hanedan mensuplarıyla Konya'da bir araya geldiklerini belirterek 3 gün süren buluşmada kendilerine hem Erdoğan'ın hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem de Konyalıların yakın ilgi gösterdiklerini, bundan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

Erdoğan'la tanışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şahsen tanışmasının kendisi için çok önemli bir olay olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, "Erdoğan, her birimizle ayrı ayrı görüştü, el sıkıştık, hatta onunla birkaç fotoğrafım da var. Bu, benim için çok güzel bir olaydı." dedi.

Osmanoğlu, gençliğinden bu yana güreşe çok ilgi duyduğunu, amatör olarak uzun yıllar bu sporu yaptığını belirterek "Birlikte spor yaptığım Gürcü asıllı ve Avrupa'da madalyalar da kazanan arkadaşıma babamın Türk olduğunu söyleyince bana, 'Güreş senin kanında var, bu sporu neden sevdiğin şimdi daha iyi anlaşılıyor.' dedi." ifadelerini kullandı.

"Emine Hanım çok sevgi dolu bir kadın"

Eşi Gerlinde Kadir de 2005'te Osman Osmanoğlu'nun Salzburg'a gelerek kendilerini ziyaret ettiğini, bu ziyaret öncesinde hanedanın diğer üyelerinin kendilerinin varlığından haberdar olmadığını söyledi.

TRT'nin 2006'da Dolmabahçe Sarayı'nda dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 160'a yakın hanedan mensubunun bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik düzenlediğini hatırlatan Kadir, kendilerinin de buraya davet edildiğini aktardı.

Kadir, bu davetle akrabalarıyla tanışma imkanı bulduklarını, böylelikle ziyaretlerin arttığını, çeşitli etkinliklere davet edilmeye başlandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la 2017'de Konya'da tanıştıklarını belirten Kadir, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde bizler de kaldık. Emine Hanım, sanırım Sultan İkinci Abdülhamid'in soyundan gelen hanedan üyeleriyle tanışmayı istiyormuş. Burada erkekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz kadınlar da Emine Hanım tarafından kabul edildik. Sanırım 6-7 kadındık, ilk defa orada onunla tanışma imkanı buldum.

Emine Hanım çok sevgi dolu, samimi bir kadın. Bizi ilk defa gördüğü için çok mutlu oldu. Politik olmak istemiyorum ama Avusturya'da Cumhurbaşkanı'nın eşi bizi davet edecek ve bu şekilde sevinecek, böyle bir şey pek mümkün değil. Türkler gerçekten çok sevgi dolu ve samimi bir halk. Bir saat boyunca sohbet ettik. Bu ölümsüz bir hatıra olarak kaldı çünkü insan olarak benim için çok kıymetli biri."

Avusturya'da yaşamlarını sürdüren Osmanoğlu çiftinin, Osman Abdulkadir Osmanoğlu ve Hamid Kadir Osmanoğlu isminde iki çocuğu bulunuyor.

Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu
Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu
Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu
Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Abdülhamid, Avusturya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar 11:59 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı 11:51 Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu 11:42 Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor 11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 11:22 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü 11:02 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim 10:23 Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim

Son Dakika Haberleri
11:58 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
11:54 Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor
11:52 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı         
12:05
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti         
11:46
Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü         
11:39
Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı         
11:25
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 12:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da yaşayan Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Selim Kadir Osmanoğlu, AA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement