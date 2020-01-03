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Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık
6 saat önce
Avusturya'da, ÖVP ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması için sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı. Düzensiz göçle mücadele, 14 yaşına kadar başörtüsü yasağı, "şeffaf devlet" anlayışı ve "sıfır karbon hedefi" gibi konular öne çıkıyor
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:09
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