Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık - Son Dakika Dünya

Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık

6 saat önce

Avusturya'da, ÖVP ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması için sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı. Düzensiz göçle mücadele, 14 yaşına kadar başörtüsü yasağı, "şeffaf devlet" anlayışı ve "sıfır karbon hedefi" gibi konular öne çıkıyor

Avusturya'da yeni hükümet programını açıkladı: Düzensiz göçle mücadele, başörtüsü yasağı, şeffaflık, System.String[]

Avusturya'da, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümetinin kurulması için sağlanan uzlaşmanın ardından parti liderleri yeni hükümetin programını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler, ortak basın toplantısı düzenledi.

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Yeşiller Partisi, Avusturya, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:09 
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