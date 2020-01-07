Avusturya'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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Avusturya'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

6 saat önce

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Avusturya'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı, System.String[]

Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümetin görevini sonlandırarak yeni hükümeti oluşturan bakanlar kurulunu onayladı.

Van der Bellen, burada yaptığı açıklamada, mayıs ayından itibaren ülkenin çalkantılı bir dönemden geçtiğini, özgür basının çeşitli skandalların gün yüzüne çıkarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Geçici hükümete çalışmalarından ötürü teşekkür eden Van der Bellen, Avusturya halkının yeni hükümetten önemli beklentileri olduğunu, özellikle halkın siyaset ve devlet kurumlarına olan güveninin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Güç hedef değil, araçtır"

Van der Bellen, yeni hükümete hem kendi içinde hem de diğer siyasi paydaşlarla diyalog içinde olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Şu an güç sizin elinizde. Politikada, güç yasal ve olması gereken bir unsurdur ancak kontrol ve dengeye ihtiyaç duyar, güç hedef değil, araçtır. Demokratik seçimlerle belli bir süreliğine elde ettiğiniz bu gücü, ülkemizin insanlarına hizmet etmek için bir araç olarak görmeli, liberal ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasimizi daha ileriye taşımak için çalışmalısınız." dedi.

Temel hak ve özgürlükler vurgusu

Yeni hükümetin rengini Avusturya bayrağında bulunan kırmızı beyaz olarak tanımlayan Van der Bellen, "Kırmızı beyaz, temel hak ve özgürlüklere dikkat etmek ve güçlendirmek anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Törenin ardından yeni Başbakan Sebastian Kurz, yaklaşık 260 gün görevde kalan geçici Başbakan Brigitte Bierlein'dan görevi devraldı.

Hükümet programına tepki

Öte yandan geçen hafta açıklanan yeni hükümetin programı tepkilere yol açmış, Avusturya İslam Cemaati başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları, özellikle göçmen ve Müslümanlara yönelik hayata geçirilmek istenen bazı uygulamaları eleştirmişti.

Aşırı sağcı hükümetin çöküşü

Avusturya'da yaklaşık 17 ay iktidarda kalan merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) oluşan aşırı sağcı koalisyon hükümeti, "İbiza skandalı" olarak da adlandırılan ve aşırı sağcı eski lider Heinz Christian Strache'nin İspanya'nın İbiza adasında bir Rus iş kadınıyla yaptığı "ihale pazarlıklarına" ilişkin görüntülerin basında yer almasıyla sona ermiş ve erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

Aşırı sağcı hükümetin çökmesinin ardından eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Kurz, geçici azınlık hükümeti kurmuş, ancak meclisten güvenoyu alamayan Kurz'un hükümeti düşmüş, Cumhurbaşkanı Van der Bellen, eski Anayasa Başkanı Birlein'ı geçici hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Avusturya'da 29 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÖVP, 12 Kasım'da Yeşiller Partisi ile doğrudan görüşmelere başlamış ve 1 Ocak'ta iki partinin koalisyon hükümeti için uzlaştıkları açıklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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