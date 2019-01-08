Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Avusturya'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

2 saat önce

Avusturya'da yoğun kar yağışı, özellikle kayak merkezlerinin bulunduğu eyaletlerde yaşamı olumsuz etkilerken, son 4 günde ikisi Alman vatandaşı 7 kişi yaşamını yitirdi.

Avusturya'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Avusturya'da yoğun kar yağışı, özellikle kayak merkezlerinin bulunduğu eyaletlerde yaşamı olumsuz etkilerken, son 4 günde ikisi Alman vatandaşı 7 kişi yaşamını yitirdi.


Meteoroloji ve Jeodinamik Merkez Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin Salzburg, Tirol, Vorarlberg bölgeleri için yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı seviyesinin en yükseğe çıkartıldığı duyuruldu.


Açıklamada, perşembe gününe kadar söz konusu bölgelerde 60 santimetreye kadar yeni kar yağışının beklendiği belirtilerek ulaşımın olumsuz etkileneceği, çığ düşme tehlikesinin artacağı bildirildi.


Cuma başlayan yoğun kar yağışının kayak merkezlerinin de bulunduğu Alp Dağları eteklerinde etkili olduğu, son 4 günde ikisi Alman vatandaşı olmak üzere 7 kişinin çığ altında kalarak yaşamını yitirdiği ifade edildi.


Son 4 günlük süreçte kimi bölgelerde kar kalınlığının bir buçuk santimetreye kadar yükseldiği aktarılan açıklamada, yeni kar yağışıyla çığ tehlikesinin artacağı, kara ve demir yolu ulaşımının aksayacağı uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Avusturya, Güncel
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