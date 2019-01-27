Avusturya'da 'Ytb Gençlik Buluşması' Etkinliği

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana
'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB
) tarafından 'Gençlik Buluşması' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun
, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, YTB Başkanı Abdullah Eren
ve çok sayıda davetli katıldı. YTB'nin Türkiye
'de gerçekleştirdiği çeşitli kültür etkinliğine katılan ve Avusturya
'da yaşamını sürdüren gençlere yönelik düzenlediği etkinlikte konuşan Dursun, Anadolu'nun kültür zenginliğine değindi.
'BİZİM TEK VAZİFEMİZ...'
Prof. Dursun, Anadolu'nun kültürel mirası denince akla mimari gibi somut eserlerin geldiğini ancak bunlardan daha önemli olan somut olmayan, elle tutulmayan bir kültürel mirasın olduğunu söyledi. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde, Türklerin sohbet etme geleneğinin yanı sıra Meddahlık gibi gösterilerin yer aldığı bilgisini paylaşan Dursun, şöyle konuştu: "Bizim bir kültür ve manevi dünya zenginliğimiz var, geçmişten bize kalan. Ancak bu zenginliğin farkında değiliz. Geleneksel kültüre ait unsurlar gençler tarafından öğrenilmeli. Bizim bütün vazifemiz, hedefimiz, size bu kültürü aktarmak, geçmişte kalan, unutulma tehlikesi altında olan bu kültürü aktarmak. Sizlerin de bütün derdiniz büyüklerden bu kültürü öğrenmek üzere gayret etmek."
MERAK BİLGİDEN DAHA ÖNEMLİDİR
Gençlere tavsiyelerde de bulunan Dursun, yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye'ye geldiklerinde önemli müze ve sanat eserlerini bilinçli bir şekilde ziyaret etmeleri gerektiğini vurguladı. Dursun, öğrenme ve araştırmanın merak duygusundan kaynaklandığına dikkati çekerek, "Merak bilgiden daha önemlidir" ifadesini kullandı.
10 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ
YTB Başkanı Abdullah Eren de Avrupa
'da yaşayan gençlere yönelik hayata geçirdikleri faaliyetlere değinerek, özellikle gençlik kampları ve kültür hareketliliği programına Avrupa'dan 2019'da 10 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıracaklarını anlattı.
Eren, YTB'nin etkinliklerine katılmış Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerle bir araya gelmek adına 'Gençlik Buluşması' başlıklı bir etkinlik hayata geçirmek istediklerini, bu program serisine de Viyana'dan başlama kararı aldıklarını söyledi.