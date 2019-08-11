Avusturya'da zafer Andrea Dovizioso'nun
41 dakika önce
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.
İtalyan pilot Andrea Dovizioso, 39.34.771'lik zamanlamasıyla sezonun 2. birinciliğini elde etti.
Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez, Dovizioso'nun 0.213 saniye gerisinde ikinci, Petronas Yamaha sürücüsü Fransız Fabio Quartararo ise liderin 6.117 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Marquez, 59. kez bunu başaran ilk isim olarak MotoGP efsanesi Avusturyalı Mick Doohan'ın (58) rekorunu kırdı.
Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 25 Ağustos'ta koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1- Marc Marquez (İspanya): 230 puan
2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172
3- Danilo Petrucci (İtalya): 136
4- Alex Rins (İspanya): 124
5- Valentino Rossi (İtalya): 103
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02
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