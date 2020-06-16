Avusturya'da zorunlu maske kullanımı kaldırıldı - Son Dakika

Avusturya'da zorunlu maske kullanımı kaldırıldı

Avusturya Hükümeti Koronavirüs salgınında hayata geçirdiği normalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Avusturya'da zorunlu maske kullanımı kaldırıldı, System.String[]

Avusturya Hükümeti Koronavirüs salgınında hayata geçirdiği normalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi.Dün itibariyle toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları ve eczaneler haricindeki tüm alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Avusturya'da koronavirüs (Covid -19) salgınında normalleşme aşamaları devam ediyor. Salgına yakalanan hastaların iyileşme sayılarındaki artışla birlikte Avusturya Hükümeti de normalleşme adımlarını hızlandırdı. Dün itibariyle ülkede zorunlu maske kullanımı kaldırılırken, bu uygulamayla sağlık kuruluşları, eczaneler, taksiler ve toplu taşıma alanlarını kapsamıyor.

"UZUN ZAMAN KORONA İLE YAŞADIK VE YAVAŞA YAVAŞ HAFİFLİYORUZ"

Başkent Viyana'da Taksi şirketi bulunan Türk gurbetçi Cengiz Akbudak, hükümetin almış olduğu yeni kararı şu sözlerle değerlendirdi:  "Koronavirüs krizini en rahat atlatan ülkelerden birinde yaşıyoruz. O yüzden de şuan alınan tüm kararlar ve uygulamalarla normal hayata geri dönüyoruz. Maskenin kalkması bizleri tabi çok sevindirdi. Gerçekten zorlanıyordu insanlarımız. Belirli yerlerde hala maske takma zorunluluğu var. Bunlardan biri de taksiler. O yüzden takside öncelikle taksi şoförleri maskelerini mecbur takmaları gerekiyor ve müşteriye de maske takmasını hatırlatmak sorumluluğu da taksi şoförlerinde. Zaten uzun zaman korona ile yaşadık ve yavaşa yavaş hafifliyoruz. Ama son kalan aşamada da dikkatimizi elden bırakmayalım."

"BUGÜNDEN İTİBAREN MASKESİZ ÇALIŞIYORUZ"

Viyana'da işçi olarak çalışan Ömer Durgun ise, maske ile çalışmanın zorluğuna dikkat çekerek, " Maskeli hayat çok zor, çekilmez ama maskesiz hayat daha güzel. Bugüne kadar maskeli çalıştık, bugünden itibaren de maskesiz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA'DA SON DURUM

Avusturya Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre; 527 bin 670 kişiye test yapıldığı, toplam 17 bin 39 olan hasta sayısından 16 bin 66 kişinin iyileştiği, 678 kişinin ise hayatını kaybettiği, hastanede yatan 79 kişi, yoğun bakımda tedavisi devam eden 15 kişinin bulunduğu belirtildi.


Koronavirüs, Avusturya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avusturya'da zorunlu maske kullanımı kaldırıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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