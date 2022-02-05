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Avusturya'daki çığ düşmesi sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika

Avusturya'daki çığ düşmesi sonucu 8 kişi öldü

05.02.2022 18:53
Avusturya'daki çığ düşmesi sonucu 8 kişi öldü

Avusturya'nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss ve Schmirn bölgelerinde dün meydana gelen çığ düşmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Avusturya'nın İsviçre sınırındaki Tirol eyaletine bağlı Spiss ve Schmirn bölgelerinde dün meydana gelen çığ düşmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Tirol Kontrol Merkezinden basına yapılan açıklamada, bölgede 30'un üzerinde noktaya çığ düştüğü ifade edildi.

Spiss'de düşen çığ sonucunda 7 kişinin öldüğü, buraya yakın Schmirn'de ise 5 kış sporcusunun çığ altında kaldığı olayda da bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Son 24 saatte çığ düşmesi nedeniyle ölü sayısının 8'e yükseldiği bölgede, yetkililer çığ tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu.

Çığ felaketinde ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediği belirtilen açıklamada, bölgede çok farklı noktalarda çığ düşmesi nedeniyle Avusturya ve İsviçreli ekiplerin hem havadan hem de karadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

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Avusturya, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'daki çığ düşmesi sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'daki çığ düşmesi sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika
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