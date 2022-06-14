Avusturya'daki iklim konferansına Ukrayna'daki savaş damgasını vurdu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen iklim konferansında Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle yaşanan enerji sorununa dikkat çekilerek enerji alanındaki bağımlılığı azaltmak için fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçilmesinin önemi vurgulandı.

ABD'nin California eyaletinin eski valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger'in kurucusu olduğu çevreci vakıf Austrian World Summit tarafından iklim konferansı düzenlendi.

Konferansa Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Michael Regan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Konferansta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajı paylaşıldı.

Van der Bellen, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle dünya için varoluşsal bir soruna dönüşen iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi hususların göz ardı edilemeyeceğini söyleyerek savaşın fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerjiye geçiş için önemli bir uyarı olduğuna, bu nedenle yenilenebilir enerjiye çok daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Konferansa çevirim içi olarak katılan Schwarzenegger de teknolojinin insan yaşamındaki önemine işaret ederek teknolojinin daha çevreci olması için çalışılması gerektiğini ifade etti.

"Hava kirliliği 7 milyon yaşama mal oldu"

Schwarzenegger, geçen yıl 7 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek hava kirliliğini önlemek için daha hızlı bir şekilde elektrikli araçlara geçilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan savaşa da değinen Schwarzenegger, Rusya'nın savaşın ilk iki ayında yaklaşık 1300 füze fırlattığını, bunun 7,7 milyar avroya tekabül ettiğini, aynı zaman diliminde Avrupa'nın da enerji için Moskova'ya 44 milyar avro ödediğini söyledi.

"Avrupa, Rusya'nın savaşını finansa ediyor"

Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı Avrupa'nın finanse ettiğini belirterek "Nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok. Savaşı finansa ettiğimiz için ellerimiz kana bulaştı. Kendimize yalan söylemeyi bırakmalıyız." dedi.

Fosil yakıtlardan kurtulmak için dünyanın gerekli teknolojik altyapıya sahip olduğunu kaydeden Schwarzenegger, yenilenebilir ve temiz enerjiye geçiş için çözümün paydaşı olunması gerektiğinin altını çizdi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans da Avrupa'nın enerji bağımlılığını sonlandırmak ve kendi enerji egemenliğini oluşturabilmesi için yenilenebilir enerjiye en hızlı şekilde geçiş yapması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna'daki savaş demokrasi ve baskıcı sistem arasında"

Timmermans, Ukrayna'daki savaşın baskıcı otoriter sistemle açık toplum ve demokratik değerler arasında olduğunu ileri sürerek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu savaşı kazanmasına izin veremeyiz. Bu savaş değerlere, açık topluma, demokratik sisteme yönelik. Putin'in Avrupa ve ABD'deki bütün dostları şu an masanın altına saklanıyorlar. Ama o (Putin) savaşı kazanırsa, masanın üzerinde dans edecekler ve Putin'in yönetim anlayışını bize empoze etmeye çalışacaklar. Bu kesinlikle gerçekleşmemeli." görüşünü paylaştı.

Bu arada konferansın düzenlendiği Hofburg Sarayı önünde bir grup çevreci, konferansa katılan siyasetçileri protesto etti.