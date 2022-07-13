Avusturya'daki milli park birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Avusturya'daki milli park birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor

13.07.2022 10:07

Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Wildbichl Vahşi Yaşam Parkı, birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor .

Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Wildbichl Vahşi Yaşam Parkı, birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor .

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Kaynak: AA

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'daki milli park birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'daki milli park birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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