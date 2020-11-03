Son dakika haberleri | - Avusturya'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

- Avusturya'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'da farklı noktalarda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırganların yerel saatle 20.00'de Sinagog yakınında saldırıya başladığı toplam 6 farklı noktada ateş açtığı belirtildi. Bir görgü tanığı, saldırganın otomatik silahla bir bardaki kalabalığa ateş açtığını söyledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, halkı evde kalmaya çağırarak, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nehammer, vurulan saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis Viyana'nın merkezini güvenlik kordonuna alırken, halkı kapalı alanlarda durmaya çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Avrupa'da bir başka alçak terör saldırısının ardından dualarımız Viyana halkıyla. Masum insanlara yönelik bu kötü saldırılar sona ermeli" dedi.