Avusturya'daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi - Son Dakika
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Avusturya'daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi

Avusturya'daki Türk bilim insanı 'mutasyonlu koronavirüs' tanısı koyan kit geliştirdi

01.02.2021 12:07

Avusturya'ya 15 yıl önce yerleşen ve Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO'su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, 'Mutasyonlu koronavirüsleri' tespit eden PCR test geliştirdi.

Avusturya'ya 15 yıl önce yerleşen ve Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO'su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Önder, 'Mutasyonlu koronavirüsleri' tespit eden PCR test geliştirdi.

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde Procomcure Bıotech şirketi CEO'su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, 'Mutasyonlu koronavirüsleri' tespit eden PCR test geliştirdi. Ülkede Kovid-19'un İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlu vakaların görülmesinin ardından çalışma başlatan şirket, alınan 40 numunenin 3'ünde İngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiğini teyit etti. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Önder, ürettiği mutasyonlu koronavirüsü tespit eden kitin, ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) olan ilk ürüm olduğunu açıkladı.

YÜZDE 70-90 ARASINDA SONUÇ

"Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Önder, "Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" dedi.

TEST SETLERİ 6 EURO

Procomcure Bıotech şirketi CEO'su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, Thalgau'daki şirketin haftada 5 milyon PCR test üretebildiğini ifade ederek, "Avusturya'da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 Euro değerinde. Ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. Ar&GE'den üretime kadar yüzde 100 Avusturya menşeilidir." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLANTIDAYIZ

Önder, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile pandeminin başından bu yana bağlantıda olduğunu ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Pandeminin ilk yılı yani geçen sene çok büyük çalışmalarımız oldu. Hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtiğimiz oldu. Türkiye'ye testler de verdik. Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabi bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine göre kuralları var. İthalat ve ihracat kuralları. Bilhassa  tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. ve o nedenden dolayı da istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi kullanamazsınız.  Böyle sıkıntılarımız oluyor zaman zaman. Türkiye içinde bulunan bir şirket değiliz tabiki. Bunun etkisi var. Ancak orada ortak şirketlerimiz var ve bunlarla beraber çalışıyoruz"

Kaynak: DHA
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