Avusturya'daki Türk Toplumunun İhtiyaçları Türklere Danışılarak Giderilmeli"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ( YTB ) Başkanı Abdullah Eren , "İmam istihdamından farklı konulara kadar buradaki Türk toplumunun ihtiyaçlarının yine Türk toplumuna danışılarak giderilmesi gerektiğini, aksi halde getirilecek her türlü çözümün, buradaki Türk toplumunun sosyolojisine aykırı olacağını çok net bir şekilde belirtmiş olduk." dedi.Eren, Avusturya 'nın başkenti Viyana 'daki temasları çerçevesinde, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Johannes Peterlik ile Türk toplumunun sorunlarını görüştü.YTB'nin Avusturya'da destek sağladığı dernekler ve görüşmelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Eren, 300 bine yakın Türk'ün yaşadığı Avusturya'nın, YTB için önemli ülkelerden biri olduğunu kaydetti.Avusturya'da çeşitli STK 'lerin yanı sıra Türk çocuklarının topluma uyumu ve eğitimi alanında faaliyet gösteren, YTB'nin destek verdiği dernekleri ziyaret ettiğini belirten Eren, Peterlik ile görüşmesinde YTB'nin çalışma alanları başta olmak üzere, projeleri ve vizyonuna ilişkin bilgi paylaştığını kaydetti.Eren, YTB'nin her türlü iş birliğine açık olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde maalesef burada yaşayan Türklerin ciddi şekilde günlük hayatlarını dahi zorlaştıracak bir takım dini, sosyal sorunlar var. Bu sorunlara ilişkin burada yaşayan vatandaşlarımızın bakış açısını aktardık. Onların zaviyelerinden ne yapılması gerektiğini, bizim kurum olarak nasıl bir rol alabileceğimizi, onlardan beklentilerimizi anlattık." dedi.Sembol yasasına ilişkin endişelerAvusturya'da yaşayan Türk asıllı vatandaşların mağduriyet yaşadığı çifte vatandaşlık konusunu yakından takip ettiklerini dile getiren Eren, şunları söyledi:"Avusturya'daki sembol yasasına ilişkin endişelerimizi de muhataplarımıza aktardık. Buradaki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ile alakalı konuda da meseleye bakışımızı, insanlarımızın dini ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğini, imam istihdamından farklı konulara kadar buradaki Türk toplumunun ihtiyaçlarının yine Türk toplumuna danışılarak giderilmesi gerektiğini, aksi halde getirilecek her türlü çözümün, buradaki Türk toplumunun sosyolojisine aykırı olacağını çok net bir şekilde belirtmiş olduk. Bu konularla alakalı yakından takibimiz de önümüzdeki süreçte devam edecek.""YTB Gençlik Buluşması"Eren, Türkçe, Türk kültürünün muhafazası ve Türkçe eğitimi konusunda vatandaşların daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, "Biz bir oldukça, beraber oldukça, STK'miz, kanaat önderlerimiz ortak sorunlarımıza ortak cevaplar ürettikçe ve ortak tepkiler verdikçe, eminim ki sadece Avusturya'da değil hangi ülkede olursa olsun ilgili ülke makamları, Türklerin sorunlarını çok daha ciddi bir şekilde ele almak durumunda kalacaklar." değerlendirmesini yaptı.Eren, YTB olarak Avrupa'dan gençleri çeşitli kültür faaliyetleri kapsamında misafir ettiklerini anımsattı, kültürel geziler, gençlik faaliyetleri, diplomasi akademisi gibi farklı etkinliklere katılan gençlerle irtibatlarını sürdürmek istediklerinin altını çizdi.Eren, gençlere desteklerini devam ettirmek, tecrübe paylaşımında bulunmak ve geleceğe dair ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Avusturya'dan YTB'nin etkinliklerine katılmış gençlere yönelik "YTB Gençlik Buluşması" adlı bir program düzenleyeceklerini, programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun 'un da katılarak bir konuşma yapacağı bilgisini paylaştı.Avusturya'da YTB'nin "Anadolu Okuma Evleri" projesi kapsamında katkı sağladığı bir derneği de ziyaret eden Eren, ayrıca Türkiye 'nin Viyana Başkonsolosluğu, Yeni Başlangıç Derneği ve YTB iş birliğiyle düzenlenen "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığında Ailenin Rolü ve Önemi" başlıklı bir konferansa da katılarak uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin önemine ilişkin konuşma yaptı.