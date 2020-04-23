Avusturya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Avusturya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schwechat Havalimanı'ndan yaklaşık 340 yolcu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yerel saatle 16.00'da hareket etti.

Yolculara havalimanında eşlik eden Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, Avusturya'daki üç başkonsolosluğun özverili çalışmaları doğrultusunda uçuşun gerçekleşebildiğini söyledi.

Ceyhun, uçağın doğrudan Sivas'a gideceğini, vatandaşların burada 14 gün karantinada kaldıktan sonra ramazanı ve bayramı aileleriyle geçirme imkanı bulacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir vatandaşımızın ramazan günlerinde evinden uzak kalmasını istemediğimiz için birçok ülkeden çok sayıda uçuşlarla binlerce vatandaşımız ülkeye getiriliyor. Şu anda gökyüzü Türk Havayolları uçaklarıyla dolu, gökyüzünde şu an belki de sadece Türkler uçuyor."

Türkiye'nin dünya genelinde hiçbir ülkenin olmadığı kadar vatandaşına sahip çıktığını vurgulayan Ceyhun, bu zor günlerde vatandaşlarını evlerine kavuşturmayı sağlayan tek ülke olduğunu söyledi.

Ceyhun, şöyle devam etti:

"Bunu gerçekten Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumlarıyla vatandaşlarımıza sahip çıkmasıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bundan da hepimiz gurur duyuyoruz. Ne mutlu bir ülkemiz var, vatandaşına sahip çıkıyor ve ne mutlu bize ki büyükelçi, başkonsolos olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin görevlileri olarak bu anları yaşayabiliyor ve hem ülkemizle gurur duyuyor hem de gurur duyulduğuna tanık oluyoruz."

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Ceyhun, ramazanın insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'da konsolosluk çalışanlarının büyük bir özveriyle bu ülkede kalan vatandaşları Türkiye'ye götürmek için çalıştığını söyledi.

Kaya, vatandaşların ramazanını ve bayramı memleketlerinde geçirecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seferin düzenlenmesine öncülük eden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Yolcuların Türkiye'ye kavuşma mutluluğu

Yolculardan Emine Demirkıran, tatil için geldiği Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini belirterek, "Çocuklarımın yanına gezmeye gelmiştim, içeride kaldık, kader böyleymiş. Şimdi de devletimize milletimize misafir olamaya gidiyoruz. Allah'ım devletime, milletime zeval vermesin." ifadesini kullandı.