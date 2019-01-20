Avusturya'daki Türklerden Yemen'e Yardım Gecesi

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 'Hayırda ikram vakti, Yemen'e hemen yardım' başlıklı yardım bir gecesi düzenledi Etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, oyuncu ve yazar Bahadır...

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 'Hayırda ikram vakti, Yemen'e hemen yardım' başlıklı yardım bir gecesi düzenledi Etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.



MERHAMET SINIR TANIMAZ



Yorulmaz, Türk Kızılayının Türkiye'yi dünya genelinde en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında en üste taşıyan kurumlardan biri olduğunu anlatarak, "Aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız" dedi. Yorulmaz, 27 milyon nüfuslu Yemen'in dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri olduğunu, ülkede Arap Baharı ile başlayan sürecin daha sonra iç savaşa dönüştüğünü, bu durumun dünya tarihinin en derin insani felaketlerinden birine yol açtığını, Yemen'de 16 milyon kişinin içme suyu bulamadığını, 400 binin üzerinde çocuğun açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.



KOLERA SALGINI



Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da Yemen'de milyonlarca insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini, 2018 yılında ortaya çıkan kolera salgınının bir milyon kişiyi etkilediğini anlattı.



Kaya, Türkiye'nin son yıllarda izlediği girişimci ve insani yaklaşımcı dış politikasıyla Yemen'e her türlü insani yardımı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.



Avusturya UID Başkanı Fatih Karakoca da etkinlikte elde edilecek yardımların Türk Kızılayı aracılığı ile Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyleyerek "Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak Yemen'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

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