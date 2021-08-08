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Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika

Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı

08.08.2021 11:05
Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı, System.String[]

Avusturya'dan bisikletleriyle yola çıkan 3 kadın, 2 bin kilometre yolu 28 günde kat ederek Kuşadası'na ulaştı.

Avusturya'dan bisikletleriyle yola çıkan 3 kadın, 2 bin kilometre yolu 28 günde kat ederek Kuşadası'na ulaştı.

Viyana'da öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Filiz Akıncı, arkadaşı ve meslektaşı Lisa Eibel ve teyzesi Andrea Maier (51) ile bisikletle Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Yol kenarlarında ve ağaç aralarında kamp kurarak konaklayan kadınlar 2 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek 28 günde Kuşaadası'na ulaştı.

Burada Akıncı'nın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan kadınlar, yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

"Güçlü olduğumuzu göstermek istedik"

Filiz Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Viyana'da sadece bisiklet kullandığına değinen Akıncı, "İlk yola çıktığımızda biraz zorlandık. Herkesin yapacağı bir şey ama sadece bisikleti kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Amacımız spor ve kadınların böyle bir şeyi başaramayacağını sanıyorlar. Bu nedenle kadınların da yapabileceğini ve güçlü olduğumuzu göstermek istedik. 3 kadın başardık bunu." diye konuştu.

Akıncı, Türkiye sınırına girdiklerinde ilgiyle karşılandıklarını belirterek, "Bizi gören herkes sordu 'Tek başınıza yanınızda erkek olmadan nasıl başardınız?' dediler. Yol boyunca bize destek olan çok oldu fakat Türkiye'de herkes daha misafirperverdi. Bize su getiren ya da bize duş almamız için evini açan çok oldu." dedi.

"Pek ciddiye almamıştım"

Akıncı'nın babası Serhan Akıncı da kızının daha önce de Afrika'da birçok hayır çalışmalarında yer aldığını ifade etti.

Kızının 2 ay önce kızının kendisini aradığını dile getirerek, "Türkiye'ye bisikletiyle geleceğini söylediğinde pek ciddiye almamıştım ama o ciddiymiş ve başardı gurur duyuyorum." sözlerine yer verdi.

Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı
Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı
Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı
Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı
Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı

Avusturya, Kuşadası, Türkiye, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'dan bisiklete yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika


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