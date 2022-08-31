Pedal çevirerek gezen Avusturyalı genç Beypazarı'na geldi - Son Dakika
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Pedal çevirerek gezen Avusturyalı genç Beypazarı'na geldi

31.08.2022 13:46

Avusturya'dan bisikletiyle yola çıkan genç, Beypazarı ilçesine ulaştı.

Avusturya'dan bisikletiyle yola çıkan genç, Beypazarı ilçesine ulaştı.

Avusturyalı 30 yaşındaki Hugo Ednards, Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz'ı ziyaret etti.

Ednards, bisikletle çıktığı yolculuğunda bir ay sonra Beypazarı'na ulaştığını belirterek, üniversite yıllarında pek çok ülkeyi görmeyi hayal ettiğini, bunu bisikletle çıktığı yolculuğunda gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyi gördüğünü aktaran Ednards, şöyle konuştu:

"Beypazarı'nda verdiğim molada iyi dinlendim. Burada bana yardımcı olan Poyraz ve belediyenin rehberi Bülent Erdemli'ye teşekkür ederim. İlçeyi çok sevdim. Ailemle yeniden ziyaret etmek istiyorum. Yolculuğum Gürcistan'a doğru devam edecek. Türkiye'yi çok güzel buldum. Beypazarı'na misafirperverliği için teşekkürler. Bunu her yerde anlatacağım."

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Kaynak: AA

Avusturya, Beypazarı, Hugo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pedal çevirerek gezen Avusturyalı genç Beypazarı'na geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pedal çevirerek gezen Avusturyalı genç Beypazarı'na geldi - Son Dakika
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