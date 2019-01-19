Son Dakika Haberleri: Avusturya'dan Brexit Tarihi Ertelenesin Önerisi

Avusturya'dan Brexit Tarihi Ertelenesin Önerisi

1 saat önce

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İngiltere'de Brexit ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Eğer Londra, düzenli bir strateji ve plan ortaya koyarsa birlikten çıkış tarihinin birkaç ay daha ertelenmesi düşünülebilir.

Avusturya'dan Brexit Tarihi Ertelenesin Önerisi, System.String[]
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İngiltere'de Brexit ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Eğer Londra, düzenli bir strateji ve plan ortaya koyarsa birlikten çıkış tarihinin birkaç ay daha ertelenmesi düşünülebilir." dedi.


Kurz, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, sert ve düzensiz bir Brexit'in hem İngiltere'ye hem de AB'ye zarar vereceğini, bu nedenle tarafların "anlaşmasız Brexit"ten kaçınması gerektiğini belirterek AB'nin her senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi.

AB olarak İngiltere'nin önerilerini sunmalarını beklediklerini aktaran Kurz, "Eğer Londra, düzenli bir strateji ve plan ortaya koyarsa birlikten çıkış tarihinin birkaç ay daha ertelenmesi düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile Brexit anlaşması, geçen salı günü İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmişti.

İngiltere, yaklaşık 3 yıl önce AB'den çıkma kararı almış, ülkenin AB'den çıkış tarihi 29 Mart olarak planlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:13 Kaynak: AA

İngiltere, Avusturya, Güncel
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