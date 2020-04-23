Avusturya'dan getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı tarafından Avusturya'dan alınan 7'si bebek toplamda 337 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 337 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu