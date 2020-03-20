Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı - Son Dakika
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Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı

6 saat önce

Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı, System.String[]

Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.


Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, ülkeler salgına yönelik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan kısıtlamaları içeren kararın süresinin uzatılacağını duyurdu.


Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz düzenlediği basın toplantısında, Korona virüs salgını nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları içeren kararın süresinin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi. Kurz açıklamasında," Sıkı durun. Yavaşlamamalıyız. Aldığımız önlemlere bağlı kalmalıyız" ifadelerini de kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:07 Kaynak: İHA

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