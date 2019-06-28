Son Dakika Haberleri: Avusturya'dan kötü haber! İki ceset çıkarıldı
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Avusturya'dan kötü haber! İki ceset çıkarıldı

9 dakika önce

POLİS Sözcüsü Paul Eidenberger, 29 yaşında bir kadın cesedinin yanı sıra akşam geç saatlerde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedini göçük altından çıkardıklarını duyurdu.

Avusturya'dan kötü haber! İki ceset çıkarıldı, System.String[]
POLİS Sözcüsü Paul Eidenberger, 29 yaşında bir kadın cesedinin yanı sıra akşam geç saatlerde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedini göçük altından çıkardıklarını duyurdu. Viyana İtfaiye Sözcüsü Gerald Schimpf de göçük altında kalmış başka kişilerin olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkentin 4'üncü bölgesinde 4 katlı bir apartmanda doğal gazın yol açtığı tahmin edilen bir patlama meydana gelmiş, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmış, binanın büyük bir kısmı çökmüştü.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:28 
Polis, Güncel
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