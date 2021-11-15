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Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşısızlara kısıtlama gündemde - Son Dakika

Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşısızlara kısıtlama gündemde

15.11.2021 11:27
Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşısızlara kısıtlama gündemde

Korona virüs vaka sayısının hızla arttığı Almanya'da insidans değeri ilk kez 300'ün üzerine çıkarken, salgınının 4. dalgası ile karşı karşıya kalan Almanya'da, önlemlerin sertleştirilmesi gündeme geldi.

Korona virüs vaka sayısının hızla arttığı Almanya'da insidans değeri ilk kez 300'ün üzerine çıkarken, salgınının 4. dalgası ile karşı karşıya kalan Almanya'da, önlemlerin sertleştirilmesi gündeme geldi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner vaka sayısındaki artışın önlenebilmesi için yeni adımlar atılmasının gerekli olduğunu söyledi. Korona virüs aşısı olmayanlar için kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Habeck, "Durumun dramatikliği nedeniyle aşısızlar için bölgesel olarak temas sınırlamasının gerekli olabileceğini" söylerken, sınırlamalardan çocukların muaf tutulması şartıyla hukuki olarak aşı olanlar ile aşısızlar arasında fark gözetmenin mümkün olduğunu belirtti.

3G'NİN ALMANYA GENELİNDE UYGULANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Oluşturulacak koalisyon hükümeti ortakları, korona virüs vaka sayılarının artışını engellemek için 3G olarak bilinen, "Aşı olma, hastalığı geçirmiş olma ve negatif test şartının" Almanya genelinde tüm işyerlerinde uygulanması önerisini de değerlendiriyor. Evden çalışmanın mümkün olduğu meslek grupları için bunun yükümlülük haline getirilmesinin yanı sıra, demiryolu seyahatlerinde de 3G şartının aranması gibi önlemlerin getirilmesi planlanıyor.

SÖDER'DEN, KISITLAMA İSTEĞİ

Bavyera Başbakanı Markus Söder, sert kuralların uygulaması gerektiği çağrısında bulunarak ülke çapında 2G ve aşısız kişiler için temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi. Söder, Almanya genelinde önemli ölçüde artan korona vakalarını göz önünde bulundurarak, "Aşısız kişiler için temas kısıtlamaları ihtimaline ihtiyacımız var. Önlem alamazsak salgınla baş etmemiz mümkün olmayabilir" dedi. Bazı meslekler için zorunlu aşı ve Almanya için 2G kısıtlamasına gidilmesini belirten Söder, kurulacak koalisyon hükümetinin salgına karşı korunma yasası taslağını bir an önce bitirmelerini istedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), son 24 saatte Almanya'da 23 bin 607 yeni vaka tespit edildiğini ve ülke genelindeki günlük insidans rakamının ilk kez 303 olarak belirlendiğini açıkladı. Enstitü, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülkedeki toplam can kaybı sayısının ise 97 bin 715'e yükseldiğini belirtti.

(Mehmet Koca/İHA)

Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşısızlara kısıtlama gündemde

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Almanya, 3G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşısızlara kısıtlama gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'dan sonra Almanya'da da aşısızlara kısıtlama gündemde - Son Dakika
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