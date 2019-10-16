Avusturya'dan Veli Kavlak için flaş hareket!

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşımda bulununca Avustralyalı siyasilerin gündemine geldi.



Avusturya Özgürlük Partisi lideri Norbert Hoffer, Veli Kavlak hakkında "Avusturya formasını giymiş bir futbolcunun bu tarz paylaşımlar yapması yanlış. Bu beyefendinin Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Türkler, Avusturya'da yaşamaya adapte olamıyor." sözlerini kullandı.



30 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından "Allah'ın izniyle askerlerimiz zafer elde edecek, Türk halkı sizin yanınızda" paylaşımında bulunmuştu. Bu paylaşımın hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Veli, paylaşımını silmişti.



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