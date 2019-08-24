avusturya, deaş üyelerinin çocuklarını geri alacak
15 dakika önce
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye'deki kamptan geri alacağını açıkladı.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:06 Kaynak: DHA
, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye
'deki kamptan geri alacağını açıkladı.
Dışişleri Sözcüsü Peter Guschelbauer, anneleri Suriye'de öldürülen 2 çocuğun Viyana'ya alınacağını duyurdu. Yaşları 1 ile 3 arasında olan iki çocuğun ülkelerine geri dönmeleri için sağlık durumlarının yeterli olduğunu ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından kamptan alınacakları bildirildi.
Avusturya, ülkelerinin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle Suriye'ye giden ve DEAŞ'a katılan vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklamıştı.
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