Son Dakika Haberleri: avusturya, deaş üyelerinin çocuklarını geri alacak
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avusturya, deaş üyelerinin çocuklarını geri alacak

15 dakika önce

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye'deki kamptan geri alacağını açıkladı.

avusturya, deaş üyelerinin çocuklarını geri alacak, System.String[]
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye'deki kamptan geri alacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Peter Guschelbauer, anneleri Suriye'de öldürülen 2 çocuğun Viyana'ya alınacağını duyurdu. Yaşları 1 ile 3 arasında olan iki çocuğun ülkelerine geri dönmeleri için sağlık durumlarının yeterli olduğunu ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından kamptan alınacakları bildirildi.

Avusturya, ülkelerinin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle Suriye'ye giden ve DEAŞ'a katılan vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklamıştı.


Avusturya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:06 Kaynak: DHA
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