Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rus vatandaşlarına yönelik toptan bir vize yasağının Rus sivil toplum kuruluşlarıyla son bağların da kopartılmasına yol açacağını söyledi.

Schallenberg, son günlerde Avrupa Birliği (AB) içinde tartışmalara yol açan Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına ilişkin Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Moskova yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarına ilişkin ciddi oranda sansür uyguladığını ifade eden Schallenberg, böyle kritik bir süreçte vize yasağının Kremlin'in propagandasına hizmet edeceğini dile getirdi.

Vize yasağı Moskova yönetimine yarar

Schallenberg, vize konusunda toptancı bir yaklaşımın doğru olmayacağını kaydederek, "Rus vatandaşlarına yönelik toptancı bir vize yasağı, Rus sivil toplumuyla son bağları da tamamen kesecektir." dedi.

Kremline yönelik eleştirel yaklaşım içindekilere Batı'nın kapılarını kapatmasının doğru olmayacağını belirten Schallenberg, bunun Moskova yönetiminin hamasi söylemini alevlendireceğini sözlerine ekledi.

AB karasız

AB içinde Rus vatandaşlarının tamamına yönelik vize yasağını özellikle Rusya'ya yakın kuzeydeki ülkeler isterken, Batı ve Orta Avrupa'daki üyeler bu öneriye daha mesafeli yaklaşıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının tamamına yönelik turist vizesi yasağına olumlu bakmadığını açıklamıştı.???????