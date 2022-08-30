Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı

30.08.2022 16:40
Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rus vatandaşlarına yönelik toptan bir vize yasağının Rus sivil toplum kuruluşlarıyla son bağların da kopartılmasına yol açacağını söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rus vatandaşlarına yönelik toptan bir vize yasağının Rus sivil toplum kuruluşlarıyla son bağların da kopartılmasına yol açacağını söyledi.

Schallenberg, son günlerde Avrupa Birliği (AB) içinde tartışmalara yol açan Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına ilişkin Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Moskova yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarına ilişkin ciddi oranda sansür uyguladığını ifade eden Schallenberg, böyle kritik bir süreçte vize yasağının Kremlin'in propagandasına hizmet edeceğini dile getirdi.

Vize yasağı Moskova yönetimine yarar

Schallenberg, vize konusunda toptancı bir yaklaşımın doğru olmayacağını kaydederek, "Rus vatandaşlarına yönelik toptancı bir vize yasağı, Rus sivil toplumuyla son bağları da tamamen kesecektir." dedi.

Kremline yönelik eleştirel yaklaşım içindekilere Batı'nın kapılarını kapatmasının doğru olmayacağını belirten Schallenberg, bunun Moskova yönetiminin hamasi söylemini alevlendireceğini sözlerine ekledi.

AB karasız

AB içinde Rus vatandaşlarının tamamına yönelik vize yasağını özellikle Rusya'ya yakın kuzeydeki ülkeler isterken, Batı ve Orta Avrupa'daki üyeler bu öneriye daha mesafeli yaklaşıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının tamamına yönelik turist vizesi yasağına olumlu bakmadığını açıklamıştı.???????

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Turkey' diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Turkey' diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti Cezayir'den özür dilemeyen Macron'un 3 günlük ziyaretinde enerji ve güvenlik meseleleri öne çıktı Cezayir'den özür dilemeyen Macron'un 3 günlük ziyaretinde enerji ve güvenlik meseleleri öne çıktı
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:42 Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı "Brain" operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
15:33 TikTok'ta canlı yayın açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkarıp salladı
15:33 Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza
15:21 Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
15:17 İzmir'de korkutan kaza! Pervanesi yere çarpan helikopter devrildi: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 16:40:58. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturya, Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağına karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement