Avusturya Dışişleri Bakanı, Putin'in açıklamalarının "zayıflığa işaret ettiğini" söyledi - Son Dakika
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Avusturya Dışişleri Bakanı, Putin'in açıklamalarının "zayıflığa işaret ettiğini" söyledi

21.09.2022 20:14
Avusturya Dışişleri Bakanı, Putin'in açıklamalarının "zayıflığa işaret ettiğini" söyledi

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının "zayıflığa işaret ettiğini", bunun ayrıca, "Rus stratejisinin savaş alanında işe yaramadığına yönelik açık bir itiraf" olduğunu söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının "zayıflığa işaret ettiğini", bunun ayrıca, "Rus stratejisinin savaş alanında işe yaramadığına yönelik açık bir itiraf" olduğunu söyledi.

Schallenberg, Putin'in "askeri kısmi seferberlik ve nükleer silah kullanma tehdidine" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarının diplomasiyi uzaklara öteleyerek savaşın derinleşmesine yol açacağını kaydeden Schallenberg, "(Putin'in sözleri) zayıflığa işaret ediyor ve Rus stratejisinin savaş alanında açıkça işe yaramadığının itirafı." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Karl Nehammer de Putin'in açıklamalarını sert bir şekilde kınayarak durumun çok ciddi olduğunu, daha temkinli bir yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti.

Nehammer, "Rusya'nın propagandasının korku ve tedirginlik yayarak üçüncü ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve Avrupa Birliği'ni (AB) bölmek olduğunu" ileri sürdü.

Müzakerelere dönülmesi çağrısı

Uluslararası toplumun yeniden müzakere masasına dönülmesi için ihtiyaç duyulan tüm adımları atması gerektiğini yineleyen Nehammer, öncelikli hedefin savaşın bir an evvel müzakere masasında sonlandırılması olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya Dışişleri Bakanı, Putin'in açıklamalarının 'zayıflığa işaret ettiğini' söyledi - Son Dakika

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