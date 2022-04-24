Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: "Ukrayna AB'ye alınmamalı" - Son Dakika
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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: "Ukrayna AB'ye alınmamalı"

24.04.2022 19:16
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: "Ukrayna AB'ye alınmamalı"

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği'ne (AB) alınmamalı" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği'ne (AB) alınmamalı" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya'nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi'nde konuştu. Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna'ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna'yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB'ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan sert tepki

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa'nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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