Avusturya, dört Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika
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Avusturya, dört Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

07.04.2022 11:02
Avusturya, dört Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Avusturya'da görevli dört Rus diplomatın, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildi.

Avusturya'da görevli dört Rus diplomatın, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dört Rus diplomatın Viyana Sözleşmesi'yle bağdaşmayan tutum sergiledikleri bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin istihbarat faaliyetinde bulunduğu belirtilerek ülkeyi terk etmelerinin istendiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümleri nedeniyle son bir haftada 180'in üzerinde Rus diplomat Avrupa'dan sınır dışı edilirken, bu kararla daimi tarafsızlık statüsüne sahip Avusturya da diplomatları sınır dışı eden ülkeler arasına katıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 15'e yakın Avrupa ülkesi 330'un üzerinde Rus diplomatı sınır dışı etti.

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Avusturya, Ukrayna, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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