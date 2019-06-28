Avusturya Eğitim Kampı 10. Gün
1 saat önce
Zenit takımı onuncu günlerine Avusturya antrenman kamplarına girdi. Takım, spor antrenmanlarında küçük yarışmalara katılır ve iki kişide ikisini alır.
Zenit
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06
takımı onuncu günlerine Avusturya
antrenman kamplarına girdi. Takım, spor antrenmanlarında küçük yarışmalara katılır ve iki kişide ikisini alır.
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