Son Dakika Haberleri: Avusturya Eğitim Kampı 10. Gün
Son Dakika Spor Haber

Avusturya Eğitim Kampı 10. Gün

1 saat önce

Zenit takımı onuncu günlerine Avusturya antrenman kamplarına girdi. Takım, spor antrenmanlarında küçük yarışmalara katılır ve iki kişide ikisini alır.

Zenit takımı onuncu günlerine Avusturya antrenman kamplarına girdi. Takım, spor antrenmanlarında küçük yarışmalara katılır ve iki kişide ikisini alır.
Avusturya Eğitim Kampı 10. Gün
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:06 
Zenit, Avusturya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da Mahmut Tekdemir'den Başakşehir'e: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum TFF'den tarihi karar! Yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı yürürlükte

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya Eğitim Kampı 10. Gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]