Avusturya eğitim kurumlarında 2021'de 121 ayrımcılık vakası yaşandı - Son Dakika
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Avusturya eğitim kurumlarında 2021'de 121 ayrımcılık vakası yaşandı

24.06.2022 23:58
Avusturya eğitim kurumlarında 2021'de 121 ayrımcılık vakası yaşandı

Avusturya eğitim kurumlarındaki ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneğinin (IDB) raporuna göre, ülkede geçen yıl 121 ayrımcılık vakası yaşandı.

Avusturya eğitim kurumlarındaki ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneğinin (IDB) raporuna göre, ülkede geçen yıl 121 ayrımcılık vakası yaşandı.

Eğitim sisteminde din, cinsiyet, kültür, etnik köken ve benzeri nedenlerle ayırımcılığa maruz kalan öğrenci ve eğitmenlere ilişkin 6 yıldır çalışmalar yürüten IDB tarafından düzenlenen basın toplantısında, "2021 Avusturya Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Ayrımcılık nedenleri başta olmak üzere yaşanan olaylara ilişkin örneklerin aktarıldığı raporda, geçen yıl ayrımcılık nedeniyle 121 vaka kayıt altına alındı.

Etnik köken, birinci derecede ayrımcılık nedeni

Raporda, Avusturya eğitim kurumlarında bireylerin yüzde 82 ile en çok etnik köken ve dini aidiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı, yüzde 18'i ise çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Raporda, ayrımcılık suçunu işleyenlerin yüzde 59'unun eğitmenler, yüzde 13'ünün öğrenciler, yüzde 2'sinin ise okul yöneticilerden oluştuğuna dikkat çekilerek, kurumsal ayrımcılığın ise yüzde 7 seviyelerinde olduğu aktarıldı.

Ayrımcılığa şahit olan üçüncü kişilerin yüzde 95'inin medeni cesaret göstererek mağdurdan yana tutum sergilemediği belirtilen raporda, ayrımcılık yapan faillerin işledikleri suçlar nedeniyle herhangi bir ceza almadıkları kaydedildi.

Ayrımcılığa en çok ilkokul öğrencileri maruz kalıyor

Ülkede yüzde 45 ile en çok ilköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşadığı belirtilen raporda, üniversite öğrencilerinin yüzde 35 ile ikinci sırada yer aldığı, eğitim sisteminin çeşitli kademelerindeki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan grubun ise yüzde 30 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Avusturya'da yaklaşık 6 yıldır eğitim sisteminde ayrımcılığa maruz kalan bireylere yönelik çalışmalar yürüten dernek yetkilileri, bu 6 yılda 1217 vakanın kayıtlara geçtiğine işaret ederek, bu sayının "buz dağının yalnızca görünen kısmı" olduğuna dikkat çekiyor.

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Kaynak: AA

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