Avusturya eski cumhurbaşkanı Fischer'den İsrail bayrağı tepkisi

Avusturya'nın eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, hükümetin Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'na astığı İsrail bayraklarına tepki göstererek, "Avusturya'nın bu trajik sorunda taraf haline gelmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da Gazze'deki sivilere yönelik saldırıda bulunan İsrail ile dayanışma amacıyla Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler sürüyor. Avusturya Eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, Başbakan Sebastian Kurz'un Gazze'deki sivillere yönelik sadırıları sürdüren İsrail'in bayraklarının kamu binalarına çekilmesi talimatını eleştirdi.

TRAJİK OLAYDA TARAFSIZ OLUNMASI GEREKİRKEN"

"Winer Zeitung" gazetesindeki habere yorum yazan Fischer, "Özellikle trajik bir olayda tarafsız olması gereken Avusturya'nın şimdi taraf olması çok acı. Kabul edilemez. Bölgedeki sorunun çözümü adına Avrupa'nın da barış siyasi, ekonomik ve ahlaki temelleri üzerinde çalışılması daha iyi olurdu" ifadelerine yer verdi. Dünyanın gözü önünde Filistin'de insanlık suçu işleyen İsrail'e destek vermek isteyen Avusturya'da kamu binalarına İsrail bayrakları asılmıştı. Ülkede İsrail ile dayanışma amacıyla kamu binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

- Elmas