Avusturya Federal Hükümeti'nin 10 Haziran 2021 Tarihinden İtibaren Koronavirüs Önlemlerinde Gevşemeye Gitmesi Perakende Sektörünü Sevindiriyor - Son Dakika

Avusturya, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren perakende sektöründe minimum mesafe kuralını 1 metreye düşürüyor. Perakende sektörüne ek olarak müzeler, spor merkezleri gibi iç mekanlarda metrekare başına müşteri sınırı 20 kişiden 10'a inecek. Ayrıca, gastronomi sektöründe restoranlar gece yarısına kadar açık kalabilecek ve içeride 8, dışarıda azami 16 kişi masalarda oturabilecek. 1 Temmuz 2021 tarihiden itibaren FFP2 türü maske kullanımı zorunluluğu başta olmak üzere daha fazla kısıtlamanın kaldırılması bekleniliyor.

Avusturya Ticaret Odası tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada önlemlerin gevşetilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Avusturya Ticaret Odası Federal Ticaret Bölümü Başkanı Rainer Trefelik, "Metrekare düzenlemesinin 20 metrekareden 10 metrekareye düşürülmesi, Avusturya perakende sektörü için iyi bir haber. Avusturya normalliğe doğru bir adım daha atıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Müşteri başına on metrekareye geçiş, mağazalara tekrar daha fazla müşteri alınabileceği anlamına getiriyor. Mağazaların önünde uzun kuyruklar olmadan şirketler için daha fazla satış yapılabilmesi anlamına geliyor. " Avusturya Ticaret Birliği Genel Müdürü Rainer Will "Firmalar, metrekare kuralının yarıya indirilmesinin satışların %10 artmasını sağlayacağını varsayıyor. Özellikle yoğun mağazalarda, kişi başına 10 metrekareye indirilmesiyle satışlarda yaklaşık %20'lik bir artışla gözlemlenebilir. " şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Textilzeitung

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği