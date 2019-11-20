Son Dakika Haberleri: Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor
Son Dakika Dünya Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor - Son Dakika Dünya

Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor

6 saat önce

Avusturya hükümeti Adolf Hitler’in doğduğu ve üç yaşına kadar kaldığı evi karakol binasına çevirmeyi kararlaştırdı. Yetkililer, binanın Neonazi ve Hitler hayranları için bir çeşit mabede dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.

Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor, System.String[]

Avusturya hükümeti Adolf Hitler'in doğduğu ve üç yaşına kadar kaldığı evi karakol binasına dönüştürmeyi kararlaştırdı. Yetkililer, binanın Neonazi ve aşırı sağcıların için bir çeşit mabede dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.


Binanın karakola dönüştürülmesi için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, "Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekanın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir" diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Adolf Hitler, Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, hastalık haberlerine tepki gösterdi: Melania kalp krizi geçirdiğimi sandı
ABD'den İran'ın askeri gücüne dair rapor: Füze ve İHA'lara yatırım artacak Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:11:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]