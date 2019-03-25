Son Dakika Haberleri: Avusturya ile Kültür İstişareleri 27 Mart'ta Gerçekleştirilecek

Avusturya ile Kültür İstişareleri 27 Mart'ta Gerçekleştirilecek

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerinin 27 Mart'ta Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Avusturya ile Kültür İstişareleri 27 Mart'ta Gerçekleştirilecek, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerinin 27 Mart'ta Viyana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Avusturya arasındaki kültür istişareleri 27 Mart 2019 tarihinde Viyana'da Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Johannes Peterlik tarafından gerçekleştirilecektir. Sayın Bakan Yardımcımız bu vesileyle Mogersdorf Belediye Başkanı Josef Korpitsch'le birlikte 1664 yılında cereyan eden Raab Suyu savaşında şehit düşen askerlerimizin anısına Mogersdorf kasabasında anılan savaşın 350. yıl dönümü münasebetiyle inşa edilen şehitler anıtını ziyaret edecek, Viyana'da Türk sivil toplum ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelecektir"

denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

Viyana, 27 Mart, Avusturya, Politika
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