Avusturya devlet binalarında İsrail bayrağına yer verildi - Son Dakika

Avusturya Başbakanlığı ile Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) idari merkez binasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayraklarına yer verildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için başbakanlık binasının çatısına bu ülkenin bayrağının çekildiğini duyurdu.

Kurz, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Gazze'deki direnişçi grupların eylemlerini "terörist saldırı" olarak niteleyerek Filistin'i sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kurz, saldırılarıyla onlarca Filistinli çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

Bosna'daki Sırp entitesinden de İsrail zulmüne destek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) idari merkezi olan Banja Luka kentindeki başkanlık sarayına da İsrail bayrağı yansıtıldı.

İsrail'e destek mesajı gönderen RS Başkanı Zeljka Cvijanovic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrailli dostlarımızı ülkedeki barışı tesis etme yolunda destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun yaşadığı Trebinje kentindeki tarihi surlara da İsrail bayrağı yansıtıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.