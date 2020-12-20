Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak - Son Dakika

Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak

20.12.2020 20:33
Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak, System.String[]

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Bu tehlikeli gelişme karşısında hızlı karar alınması gerektiğini kaydeden Schallenberg, İngiltere'den gelecek bütün uçuşların durdurulacağını, bunun için gerekli resmi yazının hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Schallenberg, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer adımlar attığını belirterek, virüsün mutasyona uğramasının Kovid-19'un hala ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya, İngiltere, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

37 yaşındaki polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Tottenham'ı mağlup eden Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi Tevfik Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili tedirgin eden sözler: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu         
19:41
Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı         
19:26
Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim         
19:09
Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım         
18:57
DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı         
18:23
Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu         
17:54
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 20:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei